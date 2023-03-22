Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerine "La İlahe İllallah" yazılı mahya asıldı.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahyanın asılması için gerçekleştirdikleri hazırlıkları gösteren videoyu paylaştı.
Vali Yerlikaya, paylaşımında "Mübarek ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahyayla hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadelerini kullandı.
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Mübarek #Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz🌙#Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri bu yıl da— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 22, 2023
'La İlahe İllallah' yazılı #mahya ile hem #İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak.
Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan... pic.twitter.com/xaPWomAYEk