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Gündem, Ramazan 2023

Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerine "La İlahe İllallah" yazılı mahya asıldı.

Filiz Kınık Öz  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahyanın asılması için gerçekleştirdikleri hazırlıkları gösteren videoyu paylaştı.

Vali Yerlikaya, paylaşımında "Mübarek ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahyayla hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadelerini kullandı.

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