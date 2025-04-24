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Prof. Dr. Sertçelik'ten İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirme

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Bu depremler bize, 'Yapacağınız çalışmaları biraz daha hızlandırın ve yoğunlaştırın' diyor." açıklamasında bulundu.

Şahin Oktay  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Prof. Dr. Sertçelik'ten İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirme Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

Sertçelik, AA muhabirine, 6,2'lik deprem ana şok olarak alındığında saat 12.13'te meydana gelen 3,9'luk depremin öncü olarak tanımlanabileceğini belirtti.

24.04.2025


Ana şokun ardından ilk 5 saatte yaşanan artçıların sayısının 60'ı geçtiğini aktaran Sertçelik, "Dolayısıyla bugünkü tektonik aktivitenin hem öncüsü hem ana şoku hem de artçı şoklarını bir arada çok kısa zamanda yaşamış olduk." diye konuştu.

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Sertçelik, 1766 ve 2019'daki Silivri depremleri ile 6,2'lik bugünkü sarsıntının aynı yerde meydana geldiğine dikkati çekerek, bölgedeki tarihsel depremlere bakıldığında 250 ile 280 yıl tekrarlama aralığına sahip ve depremler üreten faydan bahsedilebileceğini kaydetti.

Beklenen İstanbul depreminin 7 üzerinde büyüklüğe sahip olacağını aktaran Sertçelik, "Biz 6,2 yaşadık. Daha önce de 5,8 yaşamıştık. 5,8 yaşadığımızda da aynı sorular gelmişti, 'Acaba hani bu depremle büyük Marmara depremini daha mı küçük yaşayacağız, daha az hasarla mı atlatacağız?' diye. Onun üzerine 6,2 de oldu. Bu fay 7'nin üstünde bir deprem üretme potansiyeline sahip. Dolayısıyla o beklediğimiz deprem bu deprem değil." değerlendirmesinde bulundu.

Sertçelik, "Bölgeye dönüp baktığımızda, evet biz deprem bekliyoruz ama bu 6,2'den dolayı 'Bir hafta veya 10 gün içerisinde 7'nin üstünde bir deprem bekliyoruz' demek çok doğru olmayacaktır. Zaten halihazırda bekliyoruz biz bu bölgede. Dolayısıyla bu depremler bize 'Yapacağınız çalışmaları biraz daha hızlandırın ve yoğunlaştırın' diyor." şeklinde konuştu.

"Vatandaş içinden canlı çıktıysa o bina görevini görmüştür"

Depremin denizde ve en yakın yerleşim yerine 15-20 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğine işaret eden Sertçelik, şöyle konuştu:

"Yıkım olmaması çok sevindirici ama hasar alan binalar var. Yani yıkım yok ama hasar da almamalıydık. Yani öyle hale gelmeliyiz ki biz hasar da almamalıyız 6'lık depremlerde. Şöyle diyebiliriz; bir bina eğer depremde yıkılmadıysa az hasar almış olabilir, orta, ağır hasar almış olabilir ama vatandaş içinden canlı çıktıysa o bina görevini görmüştür. Demek ki bu depremde binalar görevlerini gördüler. Bir sonraki depremde de görevlerini görmesini bekleyeceğimiz binalara da biz karar vermeliyiz."

Sertçelik, her konutu, her binayı kendi özelinde değerlendirmek gerektiğini ve vatandaşların yetkililerin yönlendirmelerine göre hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Bölgede meydana gelebilecek depremlerde Kocaeli'nin görevinin çok daha fazla olacağını belirten Sertçelik, Kocaeli'nin bugün olduğu gibi depremden etkileneceğini ancak aynı zamanda çevre illerin de yükünü omzuna alacağını sözlerine ekledi.

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