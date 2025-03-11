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Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Ankara'yı ziyaret edecek.

Merve Yıldızalp  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tusk'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 12 Mart Çarşamba günü Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde, Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır. Geçtiğimiz yıllarda 600'üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin, Sayın Tusk'ın ziyareti vesilesiyle daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz."

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