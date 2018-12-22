Erdoğan karşılaştığı dükkan sahibine 15 Temmuz gazisini sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emirgan'dan Yeniköy'e giderken karşılaştığı bir dükkan sahibine, daha önce evinde ziyaret ettiği 15 Temmuz gazisinin sağlık durumunu sordu.

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul'da bir dükkan sahibiyle sohbet ettiği anların görüntüsünü "Ensarız biz" mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Yeniköy'den Emirgan’a doğru giderken karşılaştığı bir dükkan sahibiyle, makam aracını durdurdu ve camı açarak bir süre sohbet etti.

Dükkan sahibi, daha önce evinde ziyaret ettiği bir 15 Temmuz gazisini soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sağlığı gayet yerinde. Kayışdağı'nda oturuyor. Sizin geldiğiniz evden taşındı. Çok mutlu, hayatından memnun." yanıtını verdi.

Erdoğan, sohbet ettiği vatandaştan gazinin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı. Erdoğan'ın, "Ayağı nasıl oldu?" sorusuna "Top oynayamıyor ama idare eder." yanıtını alınca, "Ne yapacak top oynayıp." dedi.

Gaziye selamlarını ileten Erdoğan, dükkan sahibine işlerinin nasıl olduğunu sordu. Vatandaşın işlerinin iyi olduğunu ve 24 kişiyi çalıştırdığını söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah, şu ufacık yerde" diyerek, şaşkınlığını ifade etti.

Dükkan sahibi ise Erdoğan'a "Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var." karşılığını verdi.

Fahrettin Altun, Erdoğan ile vatandaş arasında geçen bu konuşmanın görüntüsünü sosyal medya hesabından "Ensarız biz" mesajıyla paylaştı.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş