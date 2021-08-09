Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alınacak
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak.
Ankara
Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 13-27 Ağustos'ta "www.pa.edu.tr" adresine e-devlet şifresi ile girerek başvuru yapabilecek.
Sınavlarda başarılı olup Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda başarılı olacak adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.