Euro
10.19
Dolar
8.66
BIST 100
1,440.20
Altın
1,747.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Sertaç Bulur   | 09.08.2021
Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alınacak

Ankara

Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 13-27 Ağustos'ta "www.pa.edu.tr" adresine e-devlet şifresi ile girerek başvuru yapabilecek.

Sınavlarda başarılı olup Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda başarılı olacak adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada sınır kısıtlamaları iki doz Kovid-19 aşısı olan ABD vatandaşları için kaldırılıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca: Hakkari'nin aşılanma oranındaki başarısı örnek alınmalı
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 450 Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da yaşayanların neredeyse tümüne virüs testi yapıldı

Benzer haberler

Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alınacak

Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alınacak