Dolar
8.30
Euro
9.86
Altın
1,830.07
ETH/USDT
3,970.20
BTC/USDT
50,779.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Aykut Karadağ   | 03.09.2021
PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim olan teröristin, 2012'de terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 142'ye yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yükselmeye devam ediyor
Avrupa ülkeleri Kovid-19 ile ilgili zorlayıcı tedbirler uyguluyor
Yunanistan'da Kovid-19'un "Mu" varyantına rastlandı

Benzer haberler

PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Jandarma Genel Komutanlığındaki atama kararları Resmi Gazete'de

ASELSAN polisi afetlerde ve acil durumlarda da kesintisiz konuşturacak