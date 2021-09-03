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Antalya'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Antalya Valiliği, ormanlara giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Hatice Özdemir Tosun   | 03.09.2021
Antalya'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Antalya

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahminlerine göre, bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı ve bu durumun orman yangınlarına neden olmaması için tedbir kararları alındığı belirtildi.

Buna göre, Antalya sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz'da başlatılan ve 31 Ağustos'a kadar devam eden giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığı vurgulandı.

Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır."

Tüm belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracakları belirtildi.

Kaymakamlıklar ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin de etkin şekilde gözetim ve denetim yapacaklarına işaret edilen açıklamada, gerekli hallerde kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edileceği vurgulandı.

Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

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