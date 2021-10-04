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PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kemal Karadağ   | 04.10.2021
PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin, 2009'da terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 157'ye yükseldi.

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