Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

PISA 2025 sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren uluslararası araştırma programı olan PISA araştırması, 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik, fen bilimleri ile okuma becerileri alanlarında değerlendirmek, katılımcı ülkelere eğitim politikaları geliştirebilmeleri adına nesnel veriler sağlamak ve ülkelerin eğitim sistemlerindeki değişimleri karşılaştırabilmek için yapılıyor.

2003'te 41, 2006'da 57, 2009 ve 2012 yıllarında 65, 2015'te 72 ülke, 2018'de 79 ülke araştırmaya katılım gösterdi. 2021'de yapılacak PISA araştırması, Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenerek 2022'de gerçekleştirildi ve bu araştırmaya 81 ülke katıldı.

Türkiye ise 2003'ten bu yana PISA araştırmasına aktif şekilde katılım gösteriyor.

Bu yıl tüm dünyayla eş zamanlı olarak 8 Eylül'de açıklanacak PISA 2025 araştırmasına ise 91 ülkenin katılması bekleniyor.

Ayrıca her 3 yılda bir yapılan PISA araştırması, alınan karar gereği 2025 uygulamasından itibaren 4 yılda bir yapılacak.

Son araştırmada fen bilimlerinde ülke tarihinde en yüksek ortalama puan elde edildi

OECD, son olarak açıkladığı PISA 2022 araştırmasında, "Türkiye, PISA'da son 20 yılda çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biridir." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye, PISA 2022 sonuçlarında, matematik alanında 2018 araştırmasına göre hemen hemen aynı puanı aldı, fen bilimleri alanında daha yüksek puan elde etti, okuma becerilerinde ise daha düşük performans gösterdi.

Son uygulamada Türkiye, matematik alanında 453 puan ortalaması, fen bilimleri alanında ise 476 puan ortalaması yakaladı. Fen bilimlerindeki ortalama ülke tarihindeki en yüksek puan olarak kayıtlara geçti.

Bunun yanında okuma becerileri alanında ise uzun vadeli ortalamaya yakın bir performans elde edildi. PISA 2022'de özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarında elde edilen puanlar, 2006 ve 2015'teki puanlara kıyasla oldukça yüksek oldu.

Bu araştırmanın yenilikçi alanı "Dijital Dünyada Öğrenme Alanı"

PISA 2025 uygulaması, 14 Nisan ve 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapıldı.

Türkiye'den uygulamaya, ülkenin uluslararası sıralamalardaki konumunun belirlenmesi amacıyla 56 ildeki 203 okuldan 7 bin 702 öğrenci katıldı. Uygulama, OECD tarafından belirlenen teknik standartlara uygun olarak yürütüldü.

Ayrıca, her PISA araştırması kapsamında yenilikçi bir alan belirleniyor. Öğrencilerin belirlenen alan üzerinden bilgi ve becerileri değerlendiriliyor.

Bu doğrultuda OECD, 2025 uygulamasında "Dijital Dünyada Öğrenme Alanı"nı yenilikçi alan olarak belirledi ve diğer temel testlerin yanında bu alana ilişkin de öğrencilere sorular yöneltti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla OECD 6. Beceriler Zirvesi 27-28 Nisan'da İstanbul'da yapılmıştı.

Zirve kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya gelmişti. Bu görüşmede Cormann, "PISA sonuçlarının bize söylediği şey, son 10 yılda Türkiye'nin doğru yönde eğilim gösteren az sayıdaki ülkeden biri olduğudur. Bir sonraki PISA için gelen verilerin, Türkiye'deki bu olumlu eğilimin devam ettiğini gösterdiğini görüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.