Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde bir çadırda yaşarken İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ağır şekilde yaralanan Filistinli "Dib" ailesi, tedavi için Gazze dışına çıkmayı ve hayatlarını yeniden normal şekilde sürdürebilmeyi istiyor.

İsrail saldırısında yaralanan aile, tedavi imkanlarının tükendiği Gazze'den çıkmak istiyor Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde bir çadırda yaşarken İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ağır şekilde yaralanan Filistinli "Dib" ailesi, tedavi için Gazze dışına çıkmayı ve hayatlarını yeniden normal şekilde sürdürebilmeyi istiyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze içinde defalarca yerinden edilen "Dib" ailesi, son olarak Deyr el-Belah'a yerleşip bir çadırda yaşamaya başladı. Ancak Ocak 2025'te düzenlenen saldırıda ailenin 5 ferdi ağır şekilde yaralandı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinin tedavisinde, Gazze'de sağlık sisteminin büyük ölçüde çökmesi nedeniyle son aşamaya gelindi. Aile, yurt dışına sevk edilerek tedavi olmayı bekliyor.

Bir yıldır devam eden tedavi süresinde son aşamaya geldiler

40 yaşındaki Filistinli anne Henan Dib, saldırı anında yaşadıklarını ve sonrasındaki hastane sürecini anlattı.

Saldırı sonrasında bilincinin açık olduğunu ve çıkan yangını gördüğünü belirten Henan, başına şarapnel isabet ettiğini, sağ eli ve çenesinde hareket kısıtlılığı oluştuğunu, ayaklarında ise 4. derece yanıklar bulunduğunu söyledi.

Aylarca ayaklarından tedavi gören Henan, imkanlar kısıtlı olduğu için artık tedavide son aşamaya geldiklerini dile getirdi.

"Çok zor bir andı. İnsanlar gelip bizi kurtarmasaydı ölmüştük"

Henan, oğullarından İmad'ın bacağına platin takıldığını, Amr'ın yüzünden aldığı yarayla görme yetisinde sıkıntı oluştuğunu, Muhammed'in ise kafatasından yaralandığını anlattı.

Saldırı anında her şeyi görmesine rağmen başına isabet eden şarapnelden ötürü hareket edemediğini dile getiren Henan, "Çok zor bir andı. İnsanlar gelip bizi kurtarmasaydı ben, eşim ve oğlum Muhammed kesin ölmüştük." dedi.

Bir yılı aşkın süredir hastanede olduklarını belirten Henan, tüm çıkış işlemlerini tamamlamalarına rağmen İsrail ablukası nedeniyle Gazze'den çıkış için hâlâ beklediklerini vurguladı.

“Bir baba olarak görevlerimi yerine getirmek istiyorum”

Ailenin babası Yasir Dib de saldırıda ağır yaralandı. Ayaklarında yanıklar oluşan ve parmakları ampute edilen baba, başına isabet eden şarapnel nedeniyle işitme yetisinin yüzde 80’ini kaybetti.

Gazze'de tedavi imkanı bulunmadığını vurgulayan Yasir, "Ailecek dışarıda tedavi olmak istiyoruz" diyerek, Dünya Sağlık Örgütü, Filistin Sağlık Bakanlığı ve Mısır yönetimine çağrıda bulundu.

Yasir, eskiden ailesinin geçimini sağlarken şimdi hastane köşelerinde desteğe muhtaç biri haline geldiğini dile getirdi.

Filistinli baba yaşadığı üzüntüyü şu ifadelerle anlattı:

"Bir baba olarak çocuklarım için hiç bir şey yapamıyorum. Eskiden aileye ben bakıyordum şimdi ise sadece lavaboya gidip geliyorum. Bir baba olarak görevlerimi yerine getirmek istiyorum."