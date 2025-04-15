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Pendik'te seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te, tünelde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adem Koç  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Pendik'te seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

Istanbul

Tersane Kavşağı TEM Bağlantı Yolu'nda, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki tünelde seyreden, İran uyruklu G.M. idaresindeki yabancı plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, üzerinde 2 çekiciyi taşıyan tırı durdurup araçtan indi. Kısa sürede büyüyen yangın tırın ön kısmına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında tünelin Yenişehir istikameti trafiğe kapatıldı.

Yangın sırasında tünelde yoğun duman oluşurken, itfaiye ekipleri 12 araç ve 25 personelle alevlere müdahale etti.

Tırdaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangında kullanılamaz hale gelen tır ile hasar gören çekiciler tünelden kaldırıldı.

Bölgede kontrollü sağlanan trafik akışı normale döndü.

Tırın yandığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Tırda bulunan ve hasar oluşan çekiciler de görüntülerde yer aldı.

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