Dolar
38.04
Euro
43.11
Altın
3,215.18
ETH/USDT
1,619.70
BTC/USDT
84,900.00
BIST 100
9,423.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cankut Taşdan  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.18'de merkez üssü Ege Denizi - İzmir Körfezi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Pendik'te seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
DMM, İsrail propaganda hesaplarının El-Ehli Baptist Hastanesi hakkındaki iddialarını yalanladı
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne ilişkin iddiaları yalanladı
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 1 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan 775 konut tamamlandı

Türk STK'ler depremin vurduğu Myanmar ve Tayland'da yaraları sardı

Bingöl'de güvenlik korucuları olası depremlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor

Bingöl'de güvenlik korucuları olası depremlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor
Hatay'ın depremde hasar gören Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi restore ediliyor

Hatay'ın depremde hasar gören Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi restore ediliyor

Myanmar'daki depremlerden etkilenen Tayland'da hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı

Myanmar'daki depremlerden etkilenen Tayland'da hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet