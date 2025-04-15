İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.18'de merkez üssü Ege Denizi - İzmir Körfezi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.