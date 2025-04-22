Pendik'te palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Pendik'te palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta faaliyet gösteren palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.