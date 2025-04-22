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Pendik'te palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Pendik'te palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Adem Koç, Rüveyda Mina Meral  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Pendik'te palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul

Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta faaliyet gösteren palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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