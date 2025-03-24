Pendik'te bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Güzelyalı Mahallesi Alınteri Sokak'ta inşaat malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yan tarafındaki 4 katlı binanın dış cephesine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında depoda ve binada hasar oluştu.
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