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Pendik'te bir depoda çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adem Koç  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Pendik'te bir depoda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Güzelyalı Mahallesi Alınteri Sokak'ta inşaat malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yan tarafındaki 4 katlı binanın dış cephesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında depoda ve binada hasar oluştu.


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