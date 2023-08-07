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Pendik Limanı'nda 43 bin 200 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Pendik Limanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 43 bin 200 kaçak elektronik sigaraya el koydu.

Hülya Ömür Uylaş  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Pendik Limanı'nda 43 bin 200 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri Almanya'dan yola çıkıp İtalya üzerinden Türkiye'ye Ro-Ro gemisiyle gelen bir tırı incelemeye aldı. Şüpheli görülen tır, Pendik Limanı'nda ekipler tarafından x-ray taramasından geçirildi.

Dorsesinde şüpheli yoğunluklar görülen ve resmi beyana göre "akü" taşıdığı belirtilen tır, fiziki kontrol için arama hangarına alındı. Beyan haricinde dorsede çok sayıda çuval bulunduğu belirlendi.

Operasyonda toplam 43 bin 200 elektronik sigara ele geçirildi. Bu, en yüksek miktarlı kaçak elektronik sigara yakalamaları arasında yerini aldı. İthalatı yasak olan ve el koyulan elektronik sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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