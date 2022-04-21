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Pençe-Şimşek bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 21.04.2022
Pençe-Şimşek bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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