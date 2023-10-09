Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize bugün, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
October 9, 2023
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker Teke için başsağlığı mesajı yayımladı.
Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Şehit Uzman Çavuş Teke'nin Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı.
Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ile askeri yetkililer, Teke'nin (29) şehadet haberini, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan annesi Züleyha Mutlu'ya verdi.
Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.
Çadıra gelen aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.
Şehit babası Davut Teke'nin, Toroslar ilçesindeki ikameti de bayraklarla donatıldı.
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