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Türkiye, KKTC ile BM Barış Gücü arasında sağlanan Pile-Yiğitler yolu mutabakatından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında Pile-Yiğitler yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Tuğba Altun  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Türkiye, KKTC ile BM Barış Gücü arasında sağlanan Pile-Yiğitler yolu mutabakatından memnun

Ankara

Bakanlıktan, Pile-Yiğitler yolunun yapımı konusunda mutabakata varılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

KKTC ile BM Barış Gücü arasında Pile-Yiğitler yolunun yapılması için varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamanın tümüyle desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada, insani bir proje niteliğindeki Pile-Yiğitler yolunun yapımının, ara bölgedeki karma Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla on yıllardır gündemde olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yolun yapılmasına ilişkin mutabakat, KKTC tarafının her daim ortaya koymakta olduğu yapıcı tutumun yeni bir örneğini teşkil etmektedir. KKTC’nin bu yaklaşımı, Ada’daki iki devletin işbirliğine dayanan yegane gerçekçi çözüm modelinin başarısına Türk tarafının sağlayacağı katkının da göstergesidir."

KKTC makamlarının da vurguladıkları üzere, mutabakat çerçevesinde Pile bölgesinde ve ayrıca ara bölgenin tamamında tasarlanabilecek veya icra edilebilecek projelerin Kıbrıs Türklerinin onayına tabi olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin KKTC ile yakın eşgüdüm içerisinde bu hususun takipçisi olmaya devam edeceği vurgulandı.

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