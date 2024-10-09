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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Utku Şimşek  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Alan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Piyade Er Sefer Alan için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehadet mertebesine erişen kahraman Mehmetçiğimiz Sefer Alan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Piyade Er Alan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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