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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medyadaki paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Gökhan Çeliker  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Katz'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığının görüldüğü belirtilen açıklamada, paylaşımın ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."

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