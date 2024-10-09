Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medyadaki paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Katz'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığının görüldüğü belirtilen açıklamada, paylaşımın ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendirildiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İsrail Dışişleri Bakanının bir Sosyal Medya Platformunda Yaptığı Paylaşım Hk. https://t.co/pb5zQVlAOD pic.twitter.com/EeJvFquccP— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 9, 2024