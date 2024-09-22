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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Mehmet Tosun, İbrahim Yaldız, Seval Ocak  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara/Muş

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Abakay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay'ın Muş'taki evine Türk bayrağı asıldı

Merkeze bağlı Sungu beldesindeki babaevine gelen askeri yetkililer, aileye 23 yaşındaki oğullarının şehadet haberini iletti.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerini, jandarma personeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görevliler teselli etti.

Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ve İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, aile yakınlarıyla görüşerek başsağlığı diledi.

Abakay'ın bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin naaşı, yarın öğle namazı vaktinde beldedeki Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Kahraman Mehmetçiğimiz Maşallah Abakay'a Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı diliyorum"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Maşallah Abakay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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