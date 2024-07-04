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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin, Kemal Karadağ, Mehmet Umay  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğu, temas esnasında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit düşmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Uzman Çavuş Acar'ın Konya'daki ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın (33) Konya'daki ailesine acı haber ulaştı.

Ereğli ilçesi Camii Mahallesi 93294. Sokak'ta yaşayan baba Cevat (69) ve anne Yüksel Acar'a (72) şehadet haberini, kaymakam vekili Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy ve askeri yetkililer verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan vatandaşlar da eve taziye ziyaretinde bulundu.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın Ulu Cami'de cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta 1 askerin şehit olduğunu, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirmişti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit Uzman Çavuş Acar için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Cebrail Acar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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