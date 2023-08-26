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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un şehit olduğunu bildirdi.

Fırat Taşdemir, Menderes Özat  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara/Osmaniye

MSB'den yapılan açıklamada, Torun'un bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralandığı ve derhal kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un şehadet haberi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan annesine ulaştırıldı.

Torun'un İlbistanlı köyünde yaşayan annesi Aysel Torun'un evine giden Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu ve askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

Haberin ardından ailenin evinin önüne taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin babasının 2021'de vefat ettiği öğrenildi.

Evli ve bir çocuk babası Torun'un naaşı, yarın Kadirli ilçesinde ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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