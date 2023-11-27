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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş’ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi, şehit sayısı 3'e yükseldi.

Cankut Taşdan, Fikret Kavğalı, Yusuf Tunur  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Kasım'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Şehit Piyade Astsubay Necdet Çalış'ın Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın şehadet haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve askeri yetkililer, Çalış'ın (29) şehadet haberini, Toktamış Mahallesi'nde yaşayan babası İsa ve annesi Sara Çalış'a verdi.

Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.

Çadıra gelen aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Çalış'ın 3 ay önce evlendiği öğrenildi.


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