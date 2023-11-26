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Kastamonu'da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtına nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Emre Akkaya  | 26.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Kastamonu'da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı Fotoğraf: Emre Akkaya/AA

Kastamonu

Sahil yolunda bulunan Çandır Mahallesi'nde denizin taşması sonucu sokaklar su altında kaldı.

Taşan su, mahalle aralarına kadar girdi, bazı evleri de su bastı.

Bölgeye Jandarma, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

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