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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'in şehit olduğunu bildirdi.

Esin Işık   | 25.11.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Öztürkmen'in şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Yaralanan asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Ünal'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ailesine acı haber verildi

Şehidin Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi'nde yaşayan annesi Sema ile babası Fehmi Ünal'a, askeri yetkililerce şehadet haberi verildi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, bölgeye taziye çadırı kuruldu.

Şehit Ünal'ın 6 çocuklu ailenin tek erkek evladı olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Ünlü, mesajında,"Şehidimiz var Giresun. Pençe Kilit Harekatı'nda şehadete eren Giresunlu hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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