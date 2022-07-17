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Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle yaşanan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Mümin Altaş   | 17.07.2022
Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır dileriz."​​​​​​​

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