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Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bu geceden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Selma Kasap   | 17.07.2022
Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu ve Giresun'da, öğleden sonra da Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde beklenen sağanağın kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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