Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesindeki araç kazasında bir asker şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde araç kazası meydana geldiği belirtildi.
Kazada, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
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