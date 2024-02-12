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İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

Metin Aydemir  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İzmir

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle dün sabah saatlerinde geçici olarak durdurulan yolcu ve arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

Açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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