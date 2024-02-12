İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.
İzmir
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle dün sabah saatlerinde geçici olarak durdurulan yolcu ve arabalı vapur seferleri yeniden başladı.
Açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.