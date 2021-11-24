Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyon bölgesinde, taciz ateşine, ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.