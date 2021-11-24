Dolar
12.02
Euro
13.49
Altın
1,784.60
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,813.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 24.11.2021
Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyon bölgesinde, taciz ateşine, ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Akova: 'Kovid-19 ilacı' olumlu bir gelişme
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı salgındaki en yüksek seviyeye çıktı
Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Almanya'da son 24 saatte 66 bin 884 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 aşısını erteleyenler Aşı İletişimi Rehberi'ndeki adımlara göre bilgilendirilecek

Benzer haberler

Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama

Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama
Milli Savunma Bakanlığı: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi