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Gündem

Pegasus, Hatay Havalimanı'ndan tahliye seferlerine devam edecek

Pegasus, Hatay Havalimanı'ndan dün akşam başladığı ücretsiz tahliye uçuşlarına devam edecek.

Uğur Aslanhan   | 13.02.2023
Pegasus, Hatay Havalimanı'ndan tahliye seferlerine devam edecek Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin Hatay Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği uçuşlar 12 Şubat akşamı itibarıyla tekrar başladı. Yolcular, güncel tahliye seferlerinin duyurularını şirketin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından bulabilecek.

Hatay'dan yapılacak tahliye uçuşlarına önceden ücretsiz biletleme yapılması gerekiyor.

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