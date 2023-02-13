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Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 30 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Özgür Alantor   | 13.02.2023
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 30 kişi yaralandı Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Ankara'dan Sinop'a giden N.K. idaresindeki 34 FGD 859 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-Sinop kara yolu Taşköprü ilçesi Çetmi köyü mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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