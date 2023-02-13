Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 30 kişi yaralandı
Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.
Kastamonu
Ankara'dan Sinop'a giden N.K. idaresindeki 34 FGD 859 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-Sinop kara yolu Taşköprü ilçesi Çetmi köyü mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otobüste bulunan 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.