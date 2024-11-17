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Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Palandöken Dağı'nda tilkilerin kar üstünde oynadığı anlar görüntülendi.

Tevhid Furkan Nehri  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Beyaza bürünen kayak merkezine gelerek hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar, kar üstünde oynayan tilkilerle karşılaştı.

Kar yağışı sonrası yuvalarından çıkan tilkiler, dakikalarca kayak pistlerinde ve çevresinde koşturdu.

Tilkilerin eğlenceli anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

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