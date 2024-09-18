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Palamut avında bu sezon bolluk yaşanıyor

Karadeniz'de 1 Eylül'den itibaren avlanmaya başlanan palamut bolluğuyla yüzleri güldürdü.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Palamut avında bu sezon bolluk yaşanıyor Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

Trabzon'da av yasağının kalkmasının ardından "Vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçı tekneleri, limana bol miktarda palamutla dönmeye devam ediyor.

Açık denizlerde avlanan palamutlar, gün ağarırken ilk olarak Trabzon Toptan Balık Hali'ne, ardından da balık pazarına götürülerek tüketicisiyle buluşturuluyor.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine, 2024-2025 sezonunun 1 Eylül itibarıyla istavrit ve palamutla başladığını söyledi.

İstavritin boyut olarak güzel olduğunu ancak avcılığının pek olmadığını dile getiren Mutlu, "Palamutta ağır bir avcılık var. Yalnız çok ilginç de bir şey var. Geçen yıl Batı Karadeniz'de olan avcılık bu sene tam tersine Doğu Karadeniz'de oldu. İlk başlarda Ordu ve Giresun arasında, şimdi ağırlıklı Rize ve Hopa üzerinde avcılık var." dedi.

"3 tane ile 4 kişilik aile rahatlıkla doyabilir"

Mutlu, halkın ucuz balık yemesinin sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Pazarda satılan fiyatı çok değil. En fazla gördüğüm kadarıyla 75 lira civarında. Hatta 3 tanesi 200 liraya olan balık da var. 3 tane ile 4 kişilik aile rahatlıkla doyabilir. Dediğimiz gibi bizim için tek sevindirici tarafı halkın bol bol ucuz balık yemesi." diye konuştu.

Hamsiden beklentilerine de değinen Mutlu, şunları kaydetti:

"İnşallah havalar biraz daha serinler ve bu arada da hamsi çıkar. Balıkçının umudu hamsiyle seviniriz. Akşam burada bir teknemiz vardı. Reisimizle biraz sohbet ettik. 'Parça parça hamsiler var' dedi. Tabi hamsi biraz da iklime bağlı çünkü hava sıcak olursa göçünü çok çabuk tamamlıyor, hava soğuk olursa tahmin ediyorum yakın bir zamanda hamsiyle de buluşacağız gibi görünüyor."

"Bu yıl palamut inanılmaz oldu"

Trabzon Toptancı Balık Hali'nde komisyoncu Recep Denizer de bu sene son yılların en fazla palamut avının yapıldığına dikkati çekti.

Denizer, 2005'ten bugüne kadar parçalı bir avlanma olduğunu ifade ederek, "Bu yıl palamut inanılmaz oldu. Bundan sonra da daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. İnanılmazın üzerinde bir palamut olacak, tahminler bunu gösteriyor. Denizdeki teknelerle görüştüğümüzdeki görüntü bu. İnşallah bol olur, vatandaş yer. " değerlendirmesini yaptı.

Fiyatların da uygun olduğuna işaret eden Denizer, "Protein olarak balık inanılmaz bir besin. İnşallah bol olur, çok fazla olur. Biz sürümden kazanırız, vatandaş da yer. Arzumuz, istediğimiz bu." ifadelerini kullandı.

Denizer, palamut avından sonraki sürece de değinerek, "Bol palamudun olduğu yıllarda hamsi sıkıntıları çıkıyor. İnşallah bu sene hamsi sıkıntısını yaşamayız. Vatandaş artık hamsiye alışmıştı. Son belki 20 yıldan beri böyle bol palamut olmadı. Bu yıl olursa inşallah mutlu olacağız ama hamsinin de olmasını istiyoruz." dedi.

Baba mesleği balıkçılığı küçük yaşlardan itibaren sürdüren Cem Yazıcı ise sezonun iyi gittiğini belirterek, "Geçen seneye oranla palamut on numara. Geçen sene vatandaşımız bu balığı mumla aradı. Palamut şu an çok iyi. Alıcılar da memnun. Tane 75, üç tanesi 200 lira. Bugün bir tavukla kıyasladığınız zaman haliyle daha uygun. Bir palamut neredeyse 850-900 gram, 1 kilograma yakın geliyor. Uygun yani. Vatandaşımız da memnun, biz de memnunuz."​​​​​​​ diye konuştu.

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