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PAB Başkanı Pacheco: Türkiye, göçmenlere birer nesne gibi yaklaşmadı

Pacheco, mülteci barındıran tüm ülkelerin Türkiye'nin göçmen politikasını örnek alması gerektiğini belirterek "Türkiye, göçmenlere bir nesne gibi yaklaşmadı, hepsinin insan olduğunu göz önüne alarak topluma uyum sağlamalarını gerçekleştirdi" dedi.

Gülsüm İncekaya   | 20.06.2022
PAB Başkanı Pacheco: Türkiye, göçmenlere birer nesne gibi yaklaşmadı

İstanbul

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile İstanbul'da ortaklaşa düzenlediği "Küresel Parlamenter Göç Konferansı"nda konuştu.

Tüm insanların daha iyi bir yaşamı hak ettiğini söyleyen Pacheco, "Hiç kimsenin ülkesini terk etmek veya göç etmek zorunda kalmadığı, herkesin iyi bir yaşama sahip olduğu bir dünya için birlikte çalışalım." dedi.

Pacheco, Türkiye'nin, güvenli, sistemli ve düzenli göç için küresel mutabakat çerçevesinde göçmenleri sisteme entegre eden model bir ülke olduğunu belirterek "Türkiye, göçmenlere bir nesne gibi yaklaşmadı, hepsinin birer insan olduğunu göz önüne alarak topluma uyum sağlamalarını gerçekleştirdi. Türkiye, göçmenlerin eğitimini, iş edinmelerini ve sağlık imkanları sağlamak konusunda çok büyük işler yaptı. Mültecilerin insanı koşullarda yaşamalarını sağlayan Türkiye'ye ve Türk hükümetine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Göç meselesinde herkesin empati kurması gerektiğinin altını çizen Pacheco, şöyle konuştu:

"Bir an kendinizi bu insanların yerine koymanızı ve her şeyinizi geride bıraktığınızı düşünmenizi istiyorum. Eviniz, aileniz, arkadaşlarınızı bırakıyorsunuz. Niye? Çünkü savaş var. Kendinizi bu insanların yerine koyduğunuzda şunu çok net anlarsınız. Hiç kimse isteyerek ya da keyfi olarak ülkesini terk etmez. İnsanlar hayatlarını kurtarmak için başka ülkelere göç etmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu insanların bulundukları ülkelerde hayatlarını sürdürmesini sağlamak zorundayız. Ve tabii ki yeterli koşullar oluştuğunda ülkelerine dönmelerini sağlamak."

Pacheco, tüm dünyada insanların her an birer göçmen durumuna düşebileceğini vurgulayarak dünyada sürdürülebilir ekonomi ve güvenliğin sağlanması durumunda insanlarının ülkelerini terk etmeyeceklerini aktardı.

Göçmenlerin güvenli geri dönüşlerinin son derece önemli olduğunu ifade eden Pacheco, "Yarın ülkemizde darbe olabilir ve yaşamak için ülkemizi terk etmemiz gerekebilir. Gittiğimiz ülke bizi geri gönderme politikası uygularsa ne olacak? Güvenle geri dönüşü garantilememiz lazım. Geri dönüşü gönüllü bir şekilde sağlanmak zorundayız. Zorla ya da sınır dışı edilerek yapılmamalı." diye konuştu.

Pacheco, göçmen haklarının korunması ve genişletilmesi gereken haklar olduğunu, Türkiye'nin bu konuda model bir ülke olduğunu ve diğer ülkelerin Türkiye'nin mülteci politikasına benzer bir politika yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Mültecilerle ilgili en önemli problemlerden birinin de yabancı düşmanlığı olduğuna dikkat çeken Pacheco, Avrupa'da hızla yükselen sağcı siyasetin ırkçılığı tetiklediğini anlattı.

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