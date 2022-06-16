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Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile dükkan ve mağaza kullanımlarında daha önce her 40 metrekare için bir otopark düzenlenmesi şartı 50 metrekare olarak değiştirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 16.06.2022
Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni yönetmelikle mesafe kuralını değiştiren bakanlık, teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafedeki 1000 metre kuralını, izdüşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2 bin metreye çıkardı.

Ayrıca, otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralını da 5 yıla yükseltti.

Ödeme kolaylığı sağlamak için değişikliğe giden Bakanlık, bölge otoparkı için alından yüzde 25'lik ilk ödeme hariç, kalan yüzde 75'lik bedelin ödeme süresini iskan tarihini geçmemek kaydı ile18 aydan 36 aya çıkardı.

Bakanlık, riskli yapıların yerine yapılacak yapılardaki otoparklar için de düzenlemeye gitti.

Buna göre, 250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25'lik bölge otoparkı bedeli alınması ve bölge otoparkları yapılıncaya kadar idaresince geçici yol üstü, geçici parklanma yöntemi ile iskan verilebilmesi kuralı 1 Temmuz 2023'e kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek.

Dükkan ve mağaza kullanımlarında daha önce her 40 metrekare için bir otopark düzenlenmesi şartı 50 metrekareye yükseltildi. Sit alanlarında ise belediyelere bunu 60 metrekareye kadar çıkarabilme yetkisi verilecek.

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Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik

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