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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı

Cankut Taşdan   | 03.08.2022
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı

Ankara

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındığı kaydedildi.

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