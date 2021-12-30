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Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırları haritalanacak

Türk Tarih Kurumu ve Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliğiyle hazırlanacak tarih haritasında, Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarına ulaştığı döneme ilişkin savaşlar ve önemli olaylara yer verilecek.

Eda Özdener   | 30.12.2021
Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırları haritalanacak Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

Ankara

Türk Tarih Kurumu (TTK) ile Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliğiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırları haritalanacak.

Önümüzdeki yıl kamuoyuyla paylaşılması planlanan tarih haritasında, İmparatorluğun en geniş sınırlarına ulaştığı döneme ilişkin savaşlar ve önemli olaylar, yer gösterilerek anlatılacak.

Harita temelli bilgi sisteminin oluşturulmasının hedeflendiği iş birliğiyle kurumların arşivlerinde muhafaza edilen haritaların envanterleri çıkarılacak ve eski harfle hazırlanmış haritaların Türk alfabesine aktarılması sağlanacak.

Türkiye tarihini ilgilendiren farklı temalar altında haritalar da hazırlanacak.

"Kabartma haritalar da yapacağız"

TTK Başkanı Birol Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun soluklu bir proje için Harita Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak, güzel bir başlangıca imza attıklarını söyledi.

İş birliğinin; harita ve görsel materyallerin dijitalleştirilmesi, arşivlerin oluşturulması, özel harita çalışmaları yapılması ve birçok haritanın Latin alfabesine aktarılmasını içerdiğini anlatan Çetin, hem yurt içindeki harita kaynaklarından yararlanacaklarını hem de yurt dışındaki haritaların teminini sağlayacaklarını belirtti.

Çetin, "Türkiye'de harita meraklısı insanlarımız, bilim adamları var. Kabartma haritalar da yapacağız. Haritaseverlere de bir hizmetimiz olacak. Daha çok tarihi ve temalı haritalar üreteceğiz." dedi.

İş birliği çerçevesinde üretecekleri ilk ürünün, Osmanlı İmparatorluğunun en geniş sınırlarını içeren bir tarih haritası olduğunu vurgulayan Çetin, haritada dönemin önemli savaşlarına ve olaylarına yer vereceklerini kaydetti.

"Tarihi Haritaların Üretimi ve Eski Haritaların Yeni Türk Alfabesine Çevrilmesi/Envanterlerinin ve Bilgi Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü"nde TTK Başkanı Çetin ile Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan'ın imzası bulunuyor.

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