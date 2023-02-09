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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’daki Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunuyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Hatay'da deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazından 83. saatte çıkarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.-VTR-
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Osmaniye'de depremzedeler için sahra hastanesi kuruldu

Sağlık Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de sahra hastanesi kuruldu.

Ozan Efeoğlu   | 09.02.2023
Osmaniye'de depremzedeler için sahra hastanesi kuruldu Fotoğraf: Ozan Efeoğlu/AA

Adana

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sahada, depremzedeler için çalışmalar yapılıyor.

Depremden etkilenen Osmaniye'de de Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Tosyalı Spor Salonu'nun içerisinde bulunan sentetik çim sahada AFAD tarafından çadırlar kuruldu.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları tarafından temel gıda, giyecek ve yaşam malzemesi gibi ihtiyaçları da karşılanan depremzedeler çadırlara yerleştiriliyor.

Osmaniye'de, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ve depremzedeler için acil sağlık hizmetinin verildiği sahra hastanesi çadırların yanında yer alıyor.

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