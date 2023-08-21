Dolar
27.16
Euro
29.58
Altın
1,889.31
ETH/USDT
1,658.30
BTC/USDT
25,969.00
BIST 100
7,796.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ersin Şimşek  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye

Yeşilyurt köyü yakınlarındaki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı ve helikopteri sevk edildi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere karadan müdahalede güçlük çeken ekipler, 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Rize için yerel şiddetli yağış uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 86. sayısını yayımladı
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü'nde yürütülen çalışmalar devam ediyor
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Fransa'nın Pireneler bölgesinde çıkan orman yangını 7 günde söndürülebildi

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yunanistan'da orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti
Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Yunanistan, Akdeniz bölgesinde iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında

Yunanistan, Akdeniz bölgesinde iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet