Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Osmaniye
İlçeye bağlı Kızyusuflu köyü Acaroba mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sonucu 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.