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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Menderes Özat   | 28.02.2023
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye

İlçeye bağlı Kızyusuflu köyü Acaroba mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın sonucu 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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