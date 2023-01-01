Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Osmaniye
Akçakoyunlu köyü Hamus Çayı yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
5 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale edilen yangın, 5 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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