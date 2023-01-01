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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 01.01.2023
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye

Akçakoyunlu köyü Hamus Çayı yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

5 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale edilen yangın, 5 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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