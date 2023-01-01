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İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi

Bakan Soylu, kısa süre önce teröristlerden temizlenen Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi aldı.

Ahmet Sertan Usul   | 01.01.2023
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgeleri ile gözetleme kulelerini havadan inceledi.

Kaval Dağı'ndaki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nden helikopterle ayrılan Soylu, Cudi ve Gabar Dağı ile Bestler Dereler bölgelerinde havadan incelemelerde bulundu.

Bu sırada, kısa süre önce teröristlerden tamamen temizlenen Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi alan Soylu, yapımı devam eden gözetleme kulesi ve üs bölgesi çalışmalarını da havadan izledi.

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