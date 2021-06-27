Euro
10.46
Dolar
8.76
BIST 100
1,391.86
Altın
1,781.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
logo
Gündem

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Cengiz Tozluklu,İsmihan Özgüven,Muzaffer Çağlıyaner   | 27.06.2021
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Cengiz Tozluklu/AA

Osmaniye

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kalecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 4 su tankı ve 50 işçiyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
İstanbul'da 8 milyon 601 bin 541 doz aşı yapıldı
Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı
Dünya genelinde 2 milyar 920 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Filistin'de ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Benzer haberler

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: İlk fırsatta yanan ormanlık alanda dikim yapacağız

Denizli'de orman yangını çıktı

Marmaris'te çekek yerindeki 4 yat yandı

Marmaris'te çekek yerindeki 4 yat yandı
Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı