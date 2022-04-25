Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
İstanbul
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