Dolar
14.78
Euro
15.84
Altın
1,895.12
ETH/USDT
2,877.50
BTC/USDT
39,135.00
BIST 100
2,482.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı França ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor
logo
Gündem

Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Başak Akbulut Yazar   | 25.04.2022
Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kapanma endişesi yarattı
Türkiye'de 2 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 991 bin 231'e çıktı
Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kaygı yaratıyor
Tayvan'da günlük vaka sayısı 5 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Bayrampaşa Çevik Kuvvet'i işgale girişen darbecilere verilen ömür boyu hapis cezaları onandı

15 Temmuz'da İstanbul Valiliğini işgale girişen darbecilerin cezası onandı