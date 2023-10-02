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Orta ve Doğu Karadeniz'e yönelik sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Barış Kılıç  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Orta ve Doğu Karadeniz'e yönelik sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli yağış olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, bölge sakinlerinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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