Dolar
27.45
Euro
28.88
Altın
1,833.08
ETH/USDT
1,713.80
BTC/USDT
28,339.00
BIST 100
8,486.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, ulaşım aksadı.

Kadir Yıldız  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Kocaeli

D-100 kara yolu İstanbul istikameti orduevi mevkisindeki tünel çıkışında, 2 kamyonet, 3 otomobil, pikap ve panelvanın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İ.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yoldaki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta ve Doğu Karadeniz'e yönelik sağanak uyarısı
Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasının ardından kara yolu ulaşıma kapandı
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı
Fatih'te yolcudan fazla ücret isteyen taksicilere ceza kesildi

Benzer haberler

Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Kocaeli'de depreme dayanıklı binalarla kesintisiz sağlık hizmeti sunuluyor

Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Tarihi çınar ağacı ihtişamıyla 860 yıldır ayakta duruyor

Tarihi çınar ağacı ihtişamıyla 860 yıldır ayakta duruyor
Müslüman olan Makedon çocuk eğitimi için imam hatip lisesini seçti

Müslüman olan Makedon çocuk eğitimi için imam hatip lisesini seçti
Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu

Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet