Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Orta Karadeniz'de kısa süreli fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Amasra-Sinop arasında rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.