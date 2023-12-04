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Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Orta Karadeniz'de kısa süreli fırtına bekleniyor.

Aykut Karadağ  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Amasra-Sinop arasında rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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