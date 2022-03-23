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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey öğrencilerle fidan dikti

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Sarıyer'deki bir ilköğretim okulunda fidan dikip can suyunu verdi.

Kübra Kara   | 23.03.2022
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey öğrencilerle fidan dikti Fotoğraf: Kübra Kara/AA

İstanbul

Karacabey, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Uğur Taşçı İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.

Etkinlikte öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi yapıldı. "Çat Kapı" isimli tiyatro ekibinin gösterisinin ardından çocuklara çanta hediye edildi.

Orman Genel Müdürü Karacabey, daha sonra öğrencilerle bahçede fidan dikip can suyunu verdi.

Bu tür etkinliklere ilerleyen dönemde de devam edeceklerini belirten Karacabey, "Ülkemizin dört bir yanında okullarımıza tiyatro ekibi götürerek ormanla ilgili, ağaç sevgisiyle ilgili eğlendirerek bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu okulumuzun bahçesinde gerçekleştirdiğimiz gibi, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ihtiyaç duyulan bütün okullarımızın bahçesini ağaçlandırıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer de katıldı.

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